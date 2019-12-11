السبت.. "زي ما قال الكتاب" بنادي السينما المستقلة بالقاهرة

يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، وذلك يوم السبت الموافق 14/12 فى تمام الساعة السابعة مساء، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم الروائى الطويل "زي ما قال الكتاب" للمخرج عمرو مصطفي، ويشارك فى التمثيل كل من عمرو رمزى - سيف عبدالرحمن- رضا إدريس - عمرو عبدالعزيز.

وعقب عرض الفيلم سوف تقام ندوه يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد على لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور "فتحي عبد الوهاب"السبت الثانى من كل شهر بسينما الهناجر تحت إشراف ومتابعه فنيه من الناقد السينمائي أحمد عسر.