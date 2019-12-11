Advertisements
Advertisements
Advertisements

البنك الدولي: 5.2 مليار دولار خسائر حرائق الغابات في إندونيسيا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
قال البنك الدولي في تقرير اليوم الأربعاء، إن إجمالي الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات في إندونيسيا هذا العام بلغ 5.2 مليار دولار على الأقل، أي ما يعادل 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

واستند التقدير إلى تقييمه في ثماني مقاطعات متضررة من يونيو إلى أكتوبر 2019، على الرغم من أن المحللين في البنك متعدد الجنسيات قالوا إن الحرائق استمرت في الارتفاع حتى نوفمبر.

وكتب البنك الدولي في التقرير، أن "حرائق الغابات والأراضي، بالإضافة إلى الضباب الناجم عن ذلك، أدت إلى آثار اقتصادية سلبية كبيرة، تقدر بنحو 157 مليون دولار في أضرار مباشرة للأصول وخسائر بلغت 5.0 مليار دولار من الأنشطة الاقتصادية المتأثرة".

وأكثر من 900.000 شخص أبلغوا عن أمراض الجهاز التنفسي، و12 مطارًا وطنيًا أوقفت عملياتها، واضطرت مئات المدارس في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة إلى الإغلاق المؤقت بسبب الحرائق.

وتسبب الدخان المتصاعد في ذروة موسم الجفاف في سبتمبر في خلاف دبلوماسي بين كوالا لمبور وجاكرتا.

وتم حرق أكثر من 942.000 هكتار (2.3 مليون فدان) من الغابات والأراضي هذا العام، وهي الأكبر منذ حرائق الغابات المدمرة في عام 2015 عندما شهدت إندونيسيا 2.6 مليون هكتار محترقة، وفقًا للأرقام الرسمية.

وقال مسؤولون إن الارتفاع كان بسبب أنماط الطقس في النينو التي تطول موسم الجفاف.

وقدر البنك الدولي أيضًا انخفاضًا بنسبة 0.09، و0.05، نقطة مئوية في النمو الاقتصادي لإندونيسيا في عامي 2019، و2020، على التوالي، بسبب الحرائق. وتوقعات نموها لإندونيسيا هي 5٪ لعام 2019 و5.1٪ لعام 2020.

وقال البنك إن الحرائق كانت "من صنع الإنسان وأصبحت مشكلة مزمنة سنويًا منذ عام 1997" لأن الحريق يعتبر أرخص وسيلة لإعداد الأرض للزراعة.

ونظرًا لأن حوالي 44٪ من المناطق التي أحرقت في عام 2019 كانت في أراضي الخث، قدرت انبعاثات الكربون الناتجة عن حرائق إندونيسيا بحوالي ضعف الانبعاثات الناتجة عن الحرائق في منطقة الأمازون البرازيلية هذا العام.

وقدر المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى أن ما مجموعه 720 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جاءت من حرائق الغابات الإندونيسية في الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام.

وقال البنك الدولي إن الآثار الطويلة الأجل للحرائق المتكررة لم تدرج في هذا التقدير.

ومن شأن التعرض المتكرر للضباب أن يقلل من جودة الصحة والتعليم ويضر بالصورة العالمية لزيت النخيل - وهي سلعة مهمة لإندونيسيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

خسائر حرائق الغابات البنك الدولي

أخبار تهمك

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس غداً الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 16 ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 17 ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 17 ساعة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 17 ساعة

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

حرائق الغابات تلتهم 25 ألف هكتار فى السويد.. و100 مليون دولار خسائر

السلطات الأمريكية تعلن خسائر حرائق كاليفورنيا

إعلان حالة الطوارئ بإندونيسيا بسبب حرائق الغابات

ظاهرة غير اعتيادية تشهدها المنطقة العربية بعد الغروب.. وهنا التفسير

الرئيس الإندونيسي يهدد بطرد رجال الإطفاء إذا لم تتم معالجة حرائق الغابات

الحرائق أتت على 1850 هكتارا منذ مطلع العام الجاري والوضع مستقر على مستوى الغابات حاليا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

12:51 م

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

07:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status