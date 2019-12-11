السيسي: 20% من احتياطي الطاقة المصرية يمكن نقلها إلى دول أفريقيا (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لديها أكثر من 20% احتياطي من الطاقة يمكن نقله لأشقائنا في القارة الإفريقية بأسعار مخفضة حال وجود بنية تحتية قوية تربط دول القارة.





وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، أن حال أردنا تحقيق تنمية مستدامة قارية فليس أمامنا سوى البنية الأساسية القارية.





وتابع، أنه لو كان هناك ربط بين مصر وتشاد لكان بإمكان مصر الحصول على كافة المنتجات الموجودة بتشاد والتي تحتاجها لمصر، وتحقيق عائد مشترك للبلدين، منوهًا بأن اتفاقية التجارة الحرة القارية دخلت حيز النفاذ وسيكون لها مردود جيد، ولكن لا بد من بنية أساسية قارية لربط الدول الإفريقية ببعضها.





وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين.





وتركز جلسات المنتدى على العديد من القضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".



