وزيرة الاستثمار: جذب استثمارات للمشروعات ذات القيمة المضافة والموفرة لفرص العمل

التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من نواب سابقين من الكونجرس الامريكى، يضم دانا رورباخر، النائب الجمهوري السابق بالكونجرس، والرئيس السابق لمجموعة اصدقاء مصر بالكونجرس، وبول بهرند، نائب سابق بالكونجرس، بحضور شريهان بخيت، معاون الوزيرة.





وبحث الاجتماع، ضخ استثمارات امريكية جديدة فى مصر، والتى وصلت إلى 22.8 مليار دولار، حيث أكد الرئيس السابق لمجموعة اصدقاء مصر بالمجلس، حرصه على الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر فى الخارج، وجذب شركات امريكية للاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أن عدد من الشركات الامريكية تعتزم الاستثمار فى مصر فى مجالى التشييد والبناء وصناعة البلاستيك من خلال بناء مصانع لانتاج مواد البناء، والبلاستيك، صديقة للبيئة وقليلة التكلفة، والدخول في شراكات مع القطاعين العام والخاص في مصر.





وأكدت الوزيرة، قوة العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر وأمريكا، مشيدة بالدور الذي يقوم به نواب الكونجرس سواء الحاليين أو السابقين في تعزيز الشراكة بين البلدين خاصة في المجال الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على جذب استثمارات في المشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لاحتياجات المواطنين وذات القيمة المضافة، وتعمل على خلق فرص عمل للشباب والمرأة.





وأعرب الوفد الأمريكي، عن حرص بلاده على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية، وأشاد الوفد بالمشروعات القومية الكبرى والتى تمثل فرصة لشراكة اقتصادية كبيرة بين مصر وأمريكا.



