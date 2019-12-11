عبد الدايم ناعية محسن حلمي: فن المسرح المصري والعربي فقد احد فرسانه

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات، المخرج المسرحى محسن حلمى الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر بعد صراع مع المرض.

وقالت إيناس عبدالدايم في بيان لها، إن فن المسرح المصرى والعربى فقد احد فرسانه الذين تركوا أعمالا ستبقى علامات فى تاريخ ابو الفنون، وأضافت ان الراحل نجح خلال مسيرته الفنية فى خلق أسلوب عمل متفرد كما خلق علاقات إنسانية متميزة حيث مثل الصديق والأب والمعلم لكل من شاركه العمل.

يشار أن المخرج المسرحى الراحل محسن حلمى هو زوج الفنانة سلوى محمد على ، قدم عدد ضخم من الاعمال المسرحية الشهيرة منها فيما يبدو سرقوا عبده ، عريس لبنت السلطان ، حلو وكداب ، وأولاد ثريا وغيرها .