ضبط 1008 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:





ضبط (1008) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:

ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر (بمحافظة الإسكندرية) لتصرفه فى (79،550) طن "دقيق بلدى" ببيعه فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز قُدرت بقيمة مالية "433547" جنيهًا تقريبًا.. محققًا من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.





ضبط مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (3) طن من السلع الغذائية "دواجن وأجزائها" من المرتجعات وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء تجارية خاصة بكبرى المجازر -خلافًا للحقيقة- لتضليل الجهات الرقابية عن ضبطه وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.





ضبط مالك مصنع لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدخيلة (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (1،085) طن سلع غذائية (مقطعات لحوم – بسطرمة - سجق) معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.. تهيدًا لطرحها للبيع للجمهور وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية المرافقة للمأمورية.





ضبط مسئول مصنع لتعبئة المواد "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته (3) طن من السلع الغذائية (زيت الطعام) معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر وكذا عدد (1062) عبوة (زيت طعام) معبأة داخل عبوات ذات أحجام مختلفة مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات "منتج نهائى".





ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العبور (بمحافظة القليوبية) لحيازته (52920) قطعة سلع غذائية (جبن مثلثات) منتج نهائى مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة لكبرى الشركات، كذا (1،525) طن سلع غذائية (زبدة صفراء، حليب بودرة، زيت طعام، نشا) معبأة داخل عبوات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية.. مستلزمات إنتاج".





ضبط مسئول محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة المقطم (بمحافظة القاهرة) لعدم إثبات كميات المواد البترولية المصرح بتخزينها برخصة إدارة وتشغيل المحطة وعدم وجود الرسم الهندسى الخاص بالمحطة.. وتجميعه (78000) لتر مواد بترولية "بنزين 92،80، سولار" قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء، والإستيلاء على أموال الدعم.. قدرت بقيمة مالية (545750) جنيهًا تقريبًا.





ضبط مالك مصنع لتعبئة وتجارة المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة قطور (بمحافظة الغربية) لحيازته (7،089) طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض" مستخدمًا خامات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لكبرى العلامات.. تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



