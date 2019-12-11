منة فضالي بـ لوك جديد (صورة)

تهتم الفنانة الشابة منة فضالي، بمشاركة متابعيها ومحبيها بصفه دائمة بصور من يومياتها الخاصة وإطلالتها، حيث نشرت "فضالي" صورة ظهرت به بقصه شعر جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".



وعلقت علي الصوره قائلة: " قصه شعر جديده، ولون جديد".



وحاز اللوك علي غعجاب متابعيها وتفاعل معها بكتابه تعليقات كالتالي:" حلو اوي عليكي الشعر القصير، قمر يا منوش، شغلك صغر اوي، ايه الحلاوة دي بس، حلو عليكي بس الطويل برضه لايق عليكي اكتر، وحشتينا."





يذكر أن منة فضالي، حققت نجاحاً كبيراً في مسلسل "قيد عائلي" الجزء الاول والثاني، والمسلسل من تأليف محمد رجاء، وميشيل نبيل، ومن إخراج تامر حمزة، وشارك فى بطولته نضال الشافعي، ميرهان حسين، عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، دينا فؤاد، ميرنا وليد





وكانت منة قد أعلنت مؤخرًا من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" عن مشاركتها في مسلسل جديد يحمل اسم "رحيل زهرة" والمسلسل من إخراج حسني صالح، إنتاج شركة سينرجي ، والجابري.



يشار أن الفنانة منة فضالي شاركت فى بطولة مسلسل"طلعت حرب" وشارك عدد من نجوم الفن منهم الفنان احمد وفيق، أحمد مجدى، منة فضالي، عبير صبري،وسيم نبيل الدقاق،شيرين عادل ،محمد عادل، فاطمة عادل، محمود قابيل، وهذا المسلسل ضمن السباق الرمضانى المقبل في 2020.



وتدور أحداث المسلسل"طلعت حرب" وهو مسلسل تلفزيوني عن حياة مؤسس الاقتصاد الوطني "طلعت حرب"، وكان يعتبر واحداً من أهم الرموز المصرية فى القرن العشرين، ويستهدف تجربته وأفكاره ومشروع النهضة الذي تزعمه، والذي يصبح هاماً بعد ثورة يناير التي تعيد إنتاج العديد من المفاهيم في المجتمع المصري.





