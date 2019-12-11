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ضبط 215 قطعة سلاح ناري و275 قضية مخدرات بالمحافظات

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:13 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 215 قطعة سلاح نارى، بحوزة 183 متهم).. وذلك على النحو التالى:
رشاش.
(18) بندقية آلية.
(36) بندقية خرطوش.
بندقية رصاص.
(22) طبنجة.
(137) فرد محلى.
(283) طلقة مختلفة الأعيرة.
(20) خزينة متنوعة.
(250) قطعة سلاح أبيض.
ضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (83297) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(353) حكم جناية.
(23771) حكم حبس جزئى.
(4678) حكم حبس مستأنف.
(43035) حكم غرامة.
(11460) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم (3) متهمين، إرتكبوا (5) حوادث.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (275) قضية مخدرات بحوزة (291) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 17،070 كيلو جرام).
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 25،829 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 2،694 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 55 جرام ).
كمية من مخدر الشابو وزنت ( 75 جرام ).
كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2،475 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت ( 65 جرام).
عدد (3593) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (61) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (260) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (سيارة- دراجة نارية).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (29279) مخالفة مرورية.
فى مجال فحص السائقين: فحص (81) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
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