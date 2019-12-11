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حملات أمنية مكبرة بشوارع وميادين القاهرة.. وإزالة 125 إشغال طريق

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:11 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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شنت مديرية أمن القاهرة، عدة حملات مكبرة بعدد من المناطق والميادين والمحاور المرورية استمرارًا للحملات المتتابعة التي تقوم بها المديرية بمشاركة كافة جهات المديرية المعنية (الإدارة العامة لمرور القاهرة - الإدارة العامة لمباحث القاهرة - قوات أمن القاهرة - إدارة شرطة المرافق) والقطاعات الجغرافية كل فيما يخصه وقد استهدفت الحملة الميادين العامة والشوارع الرئيسية بعدد من أحياء العاصمة كالتالي:

قطاع الشرق:-
(حي النزهة- حي مصر الجديدة مساء– حي المرج – حي المطرية – حي مدينة نصر شرق).

قطاع القاهرة الجديدة:-
( منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة).

قطاع الغرب:-
(حي عابدين ).

قطاع الشمال:-
( حي شبرا).

قطاع الجنوب:-
(حى مصر القديمة).

وأسفرت نتائج تلك الحملات عن تحقيق النتائج الآتية:-

في مجال المرافق:
(390 إزالة إدارية، 125 إشغال طريق، 21 محاضر إدارية بدون ترخيص، 15 محضر تلوث بيئة، 11 محضر بيع متجول، 4 محضر عدم حمل شهادة صحية، 12 عربة يد خشب 2 عجل، 5 تروسيكل 3 عجل، 1 فاترينة عرض، 4 لافتة إعلانات، 4 عربة فول، 1 عربة كارو، 1 توك توك، 1 سيارات متروكة، 1 قرار إيقاف أعمال، 1 تنفيذ قرارات إزالة، 4 استكمال قرارات إزالة ).

في مجال المرور:
(13 طمس لوحات، 62 الانتظار بالممنوع، 55 تعطيل حركة المرور، 21 ملصقات ومعلقات، 50 متنوعة، 45 مخالفة شروط التراخيص، 5 حظر سير النقل، 19 بدون قيادة، 18 بدون تسيير، 100 انبعاث دخان، 88 أمن ومتانة،15 دراجات نارية، 2 حجز مركبات، 1546 مخالفات الكلابش، 2773 نموذج 125، 17 تصالح، رفع عدد 6 سيارات متروكة ) 

وتتواصل الحملات بتلك المناطق ومناطق أخرى لحين القضاء على كافة المظاهر السلبية بالتنسيق مع أجهزة المحافظة وإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة وإشعار المواطنين بالتواجد الشرطي الفعال لحفظ الأمن والأمان بالشارع.
حملات أمنية مكبرة بشوارع وميادين القاهرة.. وإزالة 125 إشغال طريق
حملات أمنية مكبرة بشوارع وميادين القاهرة.. وإزالة 125 إشغال طريق
حملات أمنية مكبرة بشوارع وميادين القاهرة.. وإزالة 125 إشغال طريق
حملات أمنية مكبرة بشوارع وميادين القاهرة.. وإزالة 125 إشغال طريق
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