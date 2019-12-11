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تعرف على سبب حريق النادي الأهلي بالشيخ زايد

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:10 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق محدود شب داخل أحد المطاعم بالنادي الأهلي فرع مدينة الشيخ زايد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقى مدير الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مقر النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكشفت معاينة رجال الحماية المدنية بالجيزة إلى أن ماس كهربائي السبب في اندلاع النيران، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة لتتولي النيابة العامة التحقيقات.
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