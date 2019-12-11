السيسي: مستعدون لنقل خبراتنا وأسلحتنا لمواجهة الإرهاب في هذه الدول (فيديو)

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن استعداد مصر للتعاون ان أمكن مع دول الساحل والصحراء، في مواجهة الإرهاب، من خلال التدريب ونقل الخبرات وبعض المعدات والأسلحة والذخائر المتاحة.





وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، أن مواجهة الإرهاب تتطلب عمل جماعي ليس فقط بواسطة الدول التي تواجه الإرهاب وإنما جميع الدول الإفريقية والعالم أجمع.





وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين.





وتركز جلسات المنتدى على العديد من القضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".



