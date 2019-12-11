خالد سليم ضيف "أسرار النجوم" على نجوم FM.. غدًا

يحل الفنان والمطرب خالد سليم، ضيفا على برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية المتميزة أنجي علي في محطة وراديو نجومFM 100.6 من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً.

ويتحدث خالد سليم عن بداية مشواره الفنى والمحطات الفنية الجديدة فى حياته وعن مشروعاته الغنائية القادمة، كما يتحدث عن نجاحاته الفنية المتعددة من خلال السينما والدراما والغناء.

ومن أهم أعمال خالد سليم: "مأمون وشركاه مع الزعيم عادل إمام، جبل الحلال مع الساحر محمود عبدالعزيز، وسيره حب، وحكاية حياه، موجه حاره، عمليات خاصة، كان يوم حبك سنه أولى نصب".