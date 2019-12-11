Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجيش الأمريكي يعيد نشر 4 قواعد عسكرية في كوريا الجنوبية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:12 م
Advertisements
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
وكالات
Advertisements

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، إعادة نشر 4 قواعد عسكرية في كوريا الجنوبية، في إجراء يتزامن مع عودة التوتر بين واشنطن وكوريا الشمالية، وينهي الاختلافات حول إزالة التلوث والتنمية الإقليمية.

 

وأعادت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، القواعد لحامية يونغسان في وسط سيئول، التي كانت مقرا للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، وتركتها لضمان إقامة مشروع ضخم لإنشاء حديقة وطنية هناك كما هو مخطط.

 

وقد أفات قناة روسيا اليوم، بأن القواعد المعادة الأربع هي معسكر النسر ومعسكر لونغ في مدينة وانجو، على بعد 130 كم شرق سيئول وأجزاء من السوق العسكري بوبيونغ، غرب العاصمة مباشرة وجزء شيا رينغ في معسكر كامب هوفي في دونغ-بو-تشون ، شمال سيئول. وتم إغلاقها بالفعل بين عامي 2009 و 2011.

 

وفي اجتماع اللجنة المشتركة الـ200، توصل الحلفاء إلى اتفاق وضع القوات الأمريكية في معسكر همفريز، المجمع العسكري الأمريكي في بيونغ تيك، على بعد 70 كيلومترا جنوب سيئول.

 

وقال مسؤولون في سيئول إن الجانبين اتفقا على إعادة القواعد مع مواصلة المشاورات بشأن المسؤوليات عن إزالة التلوث عن القواعد، وسبل تعزيز الإدارة البيئية للمنشآت التي تخضع حاليا لسيطرة القوات الأمريكية في كوريا والقضايا الأخرى ذات الصلة.

 

وجاء الاتفاق بعد أن أبدى المكتب الرئاسي في سيئول رغبته في أغسطس بتسريع عملية تسليم 26 منشأة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية وسط مخاوف السكان من أن أي تأخير إضافي قد يعقد جهود إزالة التلوث بالنسبة للقواعد التي تم إخلاؤها بالفعل وآفاق التنمية الإقليمية.

 

وتعتبر إعادة القواعد جزءا من خطة النقل الموسعة لتوحيد القواعد الأمريكية في جميع أنحاء شبه الجزيرة إلى حاميتين في بيونغتايك وديغو، بهدف تعزيز الاستعداد الدفاعي والكفاءات التشغيلية في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

 

وعكست الاتفاقية الأخيرة آمال العديد من الكوريين الجنوبيين في أن قاعدة يونغسان، التي خضعت لهيمنة القوات الأجنبية بما في ذلك اليابانيون خلال الحكم الاستعماري لشبه الجزيرة، ستعود إليهم بالكامل.

 

وأسست القوات الأمريكية مقر يونغسان في يوليو 1957 بعد انتهاء الحرب الكورية 1950-1953.

 

وتحتفظ القوات الأمريكية في كوريا بنحو 28,500 جندي.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نشر 4 قواعد عسكرية كوريا الجنوبية الجيش الأمريكي

أخبار تهمك

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 15 ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس غداً الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

منذ أقل من ساعتين

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 15 ساعة

محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

مى سمير تكتب: واشنطن تحاصر الشرق الأوسط بقواعد عسكرية للطائرات بدون طيار تتكلف 380 مليون دولار

بيونج يانج تدعو سيئول لوقف مناوراتها مع واشنطن

مناورات أمريكية-كورية جنوبية بعد أسبوع من إطلاق كوريا الشمالية 6 صواريخ

كوريا الشمالية: واشنطن السبب في تفاقم الوضع السياسي بشبه الجزيرة الكورية

القصة الكاملة لاكتشاف قاعدة سرية جديدة للقوات الأمريكية الخاصة

كوريا الشمالية ترفض العرض الأمريكي لمحادثات ديسمبر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

07:34 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

12:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status