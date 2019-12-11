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صالح جمعة يشارك في مران لاعبي الأهلي الغائبين عن مباراة وادي دجلة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
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صالح جمعة
صالح جمعة
علي نبوي
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خاضت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام وادي دجلة، مرانا قويا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشارك في المران عمار حمدي وصلاح محسن وجيرالدو وسعد سمير وحسين السيد وعربي بدر وصالح جمعة.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وخططية متنوعة فيما واصل علي معلول اداء تدريبات العلاج الطبيعي للتعافي من الإصابة.

ويلتقي الأهلي مع وادي دجلة في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام.

يخضع علي لطفي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق غدا الخميس، لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد تحسن حالته بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

ويؤدي لطفي جلسات في الجيم إلى جانب تنفيذ تدريبات تأهيلية داخل ملعب التتش سيحدد الفحص الطبي الذي يخضع له غدا، موعد مشاركته في التدريبات الجماعية وتأكيد جاهزيته.

وكان علي لطفي قد اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي والعودة للمشاركة من جديد في المران الجماعي.
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