السيسي: يجب التعامل بحسم مع الدول الراعية والداعمة للإرهاب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تحدي الإرهاب مازال قائمًا في مصر، معربًا عن استعداد مصر للتعاون ما أمكن من التدريب ونقل الخبرات وبعض المعدات والأسلحة المتاحة لدول الساحل والصحراء في مواجهة الإرهاب.





وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، أن مواجهة الإرهاب تتطلب عمل جماعي ليس فقط بواسطة الدول التي تواجه الإرهاب وإنما جميع الدول الإفريقية والعالم أجمع.





وتابع، أنه يجب التعامل بحسم مع الدول التي تقوم برعاية ودعم الإرهاب، وعدم النظر لمصالح ضيقة لهذه الدول في دعمها لنا بشكل أو بأخر، وأن يكون هناك رد جماعي حاسم على دعم هذه الدول للإرهاب، مشددًا على أن مصر لديها تحدي كبير في مواجهة الإرهاب وتواجه الإرهاب نيابة عن العالم أجمع.





وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين.





وتركز جلسات المنتدى على العديد من القضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".



