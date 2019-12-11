الراحة ممنوعة في الأهلي عقب مواجهة وادي دجلة وتطور جديد في عودة معلول

يخضع علي لطفي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق غدا الخميس، لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد تحسن حالته بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.





ويؤدي لطفي جلسات في الجيم إلى جانب تنفيذ تدريبات تأهيلية داخل ملعب التتش سيحدد الفحص الطبي الذي يخضع له غدا، موعد مشاركته في التدريبات الجماعية وتأكيد جاهزيته.





وكان علي لطفي قد اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي والعودة للمشاركة من جديد في المران الجماعي.



