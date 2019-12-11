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الراحة ممنوعة في الأهلي عقب مواجهة وادي دجلة وتطور جديد في عودة معلول

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات غدًا الخميس عقب مواجهة وادي دجلة المقرر لها مساء اليوم الأربعاء.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه غدا بدون راحة استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري العام.

وحدد رينيه فايلر المدير الفني للفريق صباح غد “الخميس” موعدا لمران الفريق استعدادا لمواجهة الحرس.

ويلتقي الأهلي مع وادي دجلة في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد السلام في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري.
ويؤدي الفريق مرانه غدا بدون راحة نظرا لضيق الوقت ما بين مواجهتى دجلة والحرس في سباق الدوري.

يخضع علي لطفي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق غدا الخميس، لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي بعد تحسن حالته بنسبة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

ويؤدي لطفي جلسات في الجيم إلى جانب تنفيذ تدريبات تأهيلية داخل ملعب التتش سيحدد الفحص الطبي الذي يخضع له غدا، موعد مشاركته في التدريبات الجماعية وتأكيد جاهزيته.

وكان علي لطفي قد اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي والعودة للمشاركة من جديد في المران الجماعي.

خضع التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجلسة علاج طبيعي صباح اليوم بملعب مختار التتش بالجزيرة. 

وواصل معلول أداء فقرات العلاج بالجري حول الملعب ، بعد جلسة الجيم، في إطار برنامج تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وينفذ معلول المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي تمهيدا لعودته للمشاركة في المران الجماعي، بعد تعافيه من إصابة العضلة الضامة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.‎‎

وكان معلول قد تعرض للإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي أمام النجم الساحلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف في دوري أبطال إفريقيا.

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