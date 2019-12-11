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نص كلمة الرئيس في منتدى أسوان للسلام والتنمية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
أ ش أ
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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر تؤمن بأن السبيل الأمثل لإقرار السلام والاستقرار فى القارة الإفريقية، وفى العالم، هو العمل على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات التى تهدد السلم والأمن، ومنع نشوب النزاعات والأزمات فى المقام الأول.

جاء ذلك فى كلمة الرئيس خلال افتتاح أعمال منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا، وإلى نص الكلمة: 

"السادة أصحاب الفخامة والسعادة، رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، السيدات والسادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم، يسعدنى اليوم أن أرحب بكم جميعاً، بمناسبة تدشين الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

هذا المحفل الذى ينطلق اليوم من مدينة أسوان، جسر مصر الجنوبى إلى قارتها، ومعبر النيل الخالد الذى يتدفق بالحياة من قلب إفريقيا إلى شرايين أبناء مصر كرباط أبدى، يجسد الأخوة، ويؤكد وحدة المصير، وتمتزج فيه آمال شعوبنا الإفريقية.

وليس هناك أنسب من الوقت الراهن كى نجتمع فيه معا فى إطار هذا المنتدى، لبحث التحديات التى تواجهنا فى إفريقيا، وفى مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن، وتحقيق التنمية المستدامة التى نتطلع إليها، فضلاً عن حماية دولنا ومجتمعاتنا الإفريقية من تفشى وباء الإرهاب وما يرتبط به من ظواهر، لعل أخطرها تهريب وانتشار السلاح وتعاظم الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وفى خضم تلك المواجهات، نجد لزاما علينا أن نتعامل أيضا بمسئولية مع التداعيات السلبية لتغير المناخ الذى فاقم من مشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية، كل ذلك فى الوقت الذى ترى فيه شعوبنا أن السلام والأمن والتنمية والرفاهية هى حقوق إنسانية، وأنها جديرة بأن تنعم بهذه الحقوق كباقى شعوب العالم.

السيدات والسادة،

إن مواجهة تلك التحديات والمشكلات تتطلب منا تضافر كل الجهود، استناداً إلى المبدأ الإفريقى الراسخ، "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية".

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