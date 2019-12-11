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استمرارا لمسلسل الإهمال.. سقوط طفل من أعلى أرجوحة في مدرسة بالدقهلية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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استقبل مستشفي ميت سلسيل في محافظة الدقهلية، طفل مصابا باشتباه كسر في الجمجمة إثر سقوطه من مرجيحة بقرية الجوابر التابعة لمركز ميت سلسيل في محافظة الدقهلية.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط مباحث ميت سلسيل، بإصابة طفل بالصف الثاني الابتدائي من قرية الجوابر التابعة للمركز.

وعلي الفور انتقل الرائد أحمد ثروت رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وتبين إصابة الطفل إبراهيم حسن شعير ٧ سنوات من قرية الجوابر التابعة للمركز، بجرح قطعي بالرقبة واشتباه كسر بالجمجمة، وتم تحويله لمستشفي الطوارئ بالمنصورة، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وجاري التحقيق في الواقعة.
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