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شاهد.. الصور الرسمية لنجمات الفن في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
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ليلى علوي
ليلى علوي
هبة أحمد
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خضعت نجمات الفن لجلسة تصوير جديدة من قبل إحدي شركات الهواتف المصرية في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال 41.

وتألقت الفنانة مي عمر بفستان كط طويل باللون الأحمر به مفتوح من منطقة الصدر،وبه فتحة ساق كبيرة من الأمام ،وظهرت بتسريحة شعر الذيل حُصان ، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ، وتصدرت مي عمر تريند "جوجل" بعد هذه الإطلالة.

أما الفنانة هنا شيحة فقد ارتدت فستان كب طويل باللون الأبيض،وبدت بتسريحة شعر جديدة، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.

أما الفنانة ليلي علوي فقد ارتدت فستان أوف شولدر باللون الكاشمير يتسم بوجود أكمام طويلة، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ، فزادها ذلك جمالاً.

أما بسمة فقد ارتدت فستان طويل يجمع بين اللونين اللبني والأسود، وظهرت بتسريحة شعر جديدة، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ، فزادها ذلك جمالاً.

أما الفنانة إنجي المقدم فتألقت بفستان طويل مصنوع من قماش الجلد باللون الموف الغامق،اتسم الفستان بأنه عاري من كتف،والكتف الآخر يتسم بوجود كم قصير، وارتدت تحت الفستان هوت شورت بنفس اللون،وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها ميك أب هادئ، فزادها ذلك جمالاً.

يُشار أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلقت يوم 20 نوفمبر الماضي، واستمرت فعاليات المهرجان لمدة 9 أيام، وعرض خلاله أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، وتضمن المهرجان 35 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقدم حفل الافتتاح الفنان خالد الصاوي والفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد داوود.
شاهد.. الصور الرسمية لنجمات الفن في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. الصور الرسمية لنجمات الفن في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. الصور الرسمية لنجمات الفن في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. الصور الرسمية لنجمات الفن في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. الصور الرسمية لنجمات الفن في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. الصور الرسمية لنجمات الفن في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. الصور الرسمية لنجمات الفن في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. الصور الرسمية لنجمات الفن في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. الصور الرسمية لنجمات الفن في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
شاهد.. الصور الرسمية لنجمات الفن في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
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