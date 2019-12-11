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لهذا السبب.. محمد حماقي في طريقه إلى مطار القاهرة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
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محمد حماقي
محمد حماقي
نور طلعت
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يتجه الفنان محمد حماقي، إلي مطار القاهرة ، استعدادا لرحلته إلى الرياض لإحياء حفل غنائي ضخم مساء غد الخميس، ضمن حفلات موسم الرياض، الذي حقق نجاحا منقطع النظير منذ اقامته.

في سياق أخر فاز الفنان محمد حماقي، بجائزة أفضل مطرب خلال عام 2019، كما فاز ألبومه الأخير"كل يوم من ده" كأفضل ألبوم، وذلك من خلال تصويت الجمهور باستفتاء مجلة "دير جسيت".

كما حصل الفنان محمد حماقي، علي جائزة أفضل فنان بجوائز اختيار الأطفال نكلوديون في أبو ظبي، أثناء الحفل الذي أُقيم بشهر سبتمبر الماضي للمرة الأولي في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد استضافته في كل من لوس أنجلوس ولندن ومكسيكو سيتي وبرلين.

يُذكر أنه تصدر فيديو كليب ا"راسمك في خيالي" للفنان محمد حماقي، تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وذلك عقب طرحه بيومين فقط.

وجاء تصدر الكليب للمركز الأول عبر اليوتيوب، في عدد كبير من البلدان العربية أبرزهم مصر والكويت والمغرب والسعودية والجزائر والعراق وليبيا.

كما حقق الفيديو كليب نجاحا كبيرا فور طرحه وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نشره عبر السوشيال ميديا مشيدين بفكرته البسيطه المبدعة وبرؤيه مخرج الكليب مصطفي عامر.

وشهد الفيديو كليب أول تعاون بين حماقي والمخرج مصطفي عامر في إخراج أغانيه كفيديو كليب.

أغنية "راسمك في خيالي" هي إحدى أغنيات البوم "حماقي" الأخير "كل يوم من ده"، والذي تم طرحه رسميًا بالأسواق في شهر يناير الماضي، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي وتوزيع موسيقي تميم.

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الكلمات المفتاحية

موسم الرياض راسمك في خيالي حفلات موسم الرياض

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