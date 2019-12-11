السيسي: ما حدث في مصر صورة مصغرة للواقع الإفريقي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه رغم كافة التحديات الموجودة في أفريقيا، هناك أمل وتفاؤل، والتحرك الذي تحركته إفريقيا خلال السنوات الماضية إيجابي ويدعو للتفاؤل وحجم النمو في إفريقيا يؤكد ذلك.





وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، أن التنمية المستدامة هدف تحقيقه يحقق الاستقرار والأمن.





وتابع، أن ما حدث في مصر صورة مصغرة للواقع الإفريقي الذي نعيشه، حيث كانت الدولة تواجه تحديات كبيرة عام 2013 بما فيها حرب أهلية والإرهاب، ومصر تحركت في المسارين مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية، وليس أمام إفريقيا سوى التحرك في المسارين لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أنه لا مستقبل للقارة الإفريقية إلا ببناء بنية أساسية قارية قوية تربط بين دول القارة، مشددًا على أن مصر قامت بإعداد بنية أساسية قوية ساهمت في توفير فرص عمل للعديد من الشباب المصري.





وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين.





وتركز جلسات المنتدى على العديد من القضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".



