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22 لاعبًا ضمن قائمة المصري لمواجهة المقاولون العرب

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:44 ص
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المصري
المصري
محمد الصو
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أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن ضم 22 لاعبًا ضمن قائمته استعدادًا للدخول في معسكر مغلق، قبل مواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الفريق البورسعيدي، معسكرًا مغلقًا في مدينة السويس اليوم، استعدادًا لمواجهة ذئاب الجبل، ضمن مباريات الجولة السابعة، وعقب الانتهاء من مشاركته في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وجاءت قائمة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود - أحمد عبد الفتاح - محمد شحاتة

الدفاع: كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة - محمود حمد - بهاء مجدي - عمر كمال

الوسط: عمرو موسى - إيزي إيميكا - سعيدو سيمبوريه - حسن علي - إسلام عطية - حجاج عويس - حسين رجب - أيمن ندا - مفتاح طقطق - أحمد ياسر - أحمد عادل ميسي

الهجوم: محمود وادي - أوستين أموتو.

ويحتل المصري، المركز التاسع بجدول ترتيب البطولة برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، بفارق 6 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني الذي خاض 6 مواجهات.

وكان المصري البورسعيدي، حقق فوزًا مؤخرًا على نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، برباعية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

ورفع المصري رصيده بمجموعته إلى 6 نقاط، محتلًا المركز الثاني بفارق الأهداف عن مواطنه بيراميدز سبورت صاحب الصدارة، والي حقق فوزًا على نواذيبو الموريتاني بسداسية دون رد.

ويلتقي المصري البورسعيدي بيراميدز سبورت، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة، والتي ستحدد بشكل كبير ترتيب وصدارة المجموعة والتأهل لدور الثمانية للبطولة.
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الكلمات المفتاحية

هدف المصري الثاني نواذيبو المقاولون العرب المصري

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