بـ كيلو حشيش وفرد خرطوش.. سقوط عاطل لاتجاره في المخدرات بالمطرية





وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائه.





وأضاف باستخراجه البطاقات المضبوطة بحوزته والمثبت بها محال إقامة مختلفة خشية ضبطه، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.



تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية، من ضبط المدعو "أمير. ع. ا. ع" سن 28 عاطل ومقيم شارع الشيخ فارس ـ مركز الخانكة قليوبية وله محلين إقامة آخران بدائرة قسم شرطة الزيتون حال تردده على شارع الترعة التوفيقية ـ دائرة القسم وبحوزته المضبوطات التالية: كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو جرامسلاح ناري " فرد خرطوش عيار 12 مم "، مبلغ مالي 3800 جنيه، 4 هواتف محمولة، 3 بطاقة رقم قومي باسم المتهم "بعناوين مختلفة".