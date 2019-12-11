تسليم 17 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بمركز ديرمواس بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، عن تسليم 17 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بقرية نزلة البدرمان التابعة للمركز، يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وجهودها في توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية.



