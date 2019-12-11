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تسليم 17 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بمركز ديرمواس بالمنيا
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:42 ص
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أحمد الخميسي
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، عن تسليم 17 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية بقرية نزلة البدرمان التابعة للمركز، يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وجهودها في توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية.
قال علي غلاب رئيس المدينة إنه تم تسليم عقود الوحدات السكنية للأسرة المستحقة وفقا لمجموعة من الضوابط والمعايير التي يسبقها إجراء أبحاث اجتماعية من خلال مديرية التضامن، ولجان تابعة لمجلس المدينة للتأكد من مدى استحقاقهم وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصا على مبدأ الشفافية والوضوح في توزيع تلك الوحدات على مستحقيها.
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