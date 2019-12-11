افتتاح المعرض الصيني للنحت على الصخور بمكتبة الإسكندرية (صور)





وأشار الدكتور أمجد الجوهري إلى أهمية تعزيز العلاقات المصرية الصينية من خلال دور مكتبة الإسكندرية كملتقى للفنون والثقافات، والتي بدروها تلعب دورًا مهمًّا بالإقليم في هذا الجانب.



وأكد "شي يوافين" المستشار الثقافي بسفارة الصين بالقاهرة على الاهتمام الكبير الذي توليه دولة الصين لنشر فنونها وثقافاتها المختلفة عبر الحضارات من خلال مكتبة الإسكندرية، وسعيها الدائم لمزيد من الفعاليات التي تسلط الضوء على الأركان الثقافية والاقتصادية بالصين.



ويوضح هذا المعرض كيف بدأ الأسلاف والأجداد والمجموعات العرقية المختلفة بالصين تسجيل حياتهم والتعبير عن أنفسهم والتواصل مع المشاعر من خلال نحت الصخور، ويستمر المعرض إلى يوم الأحد 15 ديسمبر من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة السابعة مساءً، أمام قاعة الأوديتوريوم بمدخل المكتبة الرئيسي.







شهدت مكتبة الإسكندرية افتتاح المعرض الصيني للنحت على الصخور، افتتحه الدكتور أمجد الجوهري رئيس قطاع المكتبات نيابة عن الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع إدارة المعارض والمقتنيات الفنية بمكتبة الإسكندرية، وبحضور جاو لي اين القنصل العام الصيني بالإسكندرية.وفي هذا السياق أكد الدكتور مصطفى الفقي على عمق العلاقات الممتدة عبر السنين بين الحضارتين المصرية والصينية، وأهمية الفنون في نشر المعرفة والثقافة وتواصل الشعوب، وأن هذا الحدث يأتي توطيدًا للعلاقات الوثيقة بين البلدين والتعاون الثقافي والعلمي المشترك، وتأكيدًا على الحراك الدولي للتنمية المستدامة من خلال الثقافة والمعرفة والفنون.