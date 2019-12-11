جوجل تضيف ميزات جديدة في متصفح كروم لمنع تسريب بيانات تسجيل الدخول

أضافت شركة جوجل - Google أمس، عددًا من ميزات الأمان المفيدة في أحد التحديثات لمتصفح جوجل كروم - Google Chrome ، للتأكد من أن تجربة التصفح عبر الإنترنت تصبح أكثر أمانًا، حيث تريد الشركة منع تسرب معلومات تسجيل الدخول إلى قواعد البيانات الغير القانونية.





تحديث جوجل كروم

أحد أبرز الميزات المضافه، هو التحذير الذي يظهره جوجل كروم - Google Chrome عند ملاحظة بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك في خرق البيانات، حيث يقترح المتصفح (سواء على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الشخصي) التحقق من كلمات المرور الخاصة بك أو تحديثها، وتعمل الشركة على هذه الأداة الجديدة منذ فبراير 2019.





منع التصيد

الميزة الرئيسي الثانية هي نوع من "مراسل الخداع"، هذه الوظيفة لا تعمل إلا على سطح المكتب وستحذرك عندما يعتقد المتصفح أن موقع الويب الذي ستزوره سيحاول سرقة المعلومات منك.





لكنها لا تتوقف عند هذا الحد، سوف يحذرك متصفح الويب أيضًا إذا كنت على وشك إدخال معلومات تسجيل الدخول في موقع ويب للتصيد الاحتيالي، وتعمل الميزة الجديدة تمامًا مع جميع البيانات التي تستخدمها في مدير كلمات المرور المدمج في متصفح Chrome.





تحديث واجهة جوجل كروم

أخيرًا ، قامت Google بتحديث واجهة Chrome، حيث أصبحت بعض الوظائف أكثر وضوحًا وستتمكن من رؤية المزيد من المعلومات عند استخدام وظيفة التعبئة التلقائية لبيانات تسجيل الدخول الخاصة بك.





وللتمتع بالميزات الجديدة تأكد من حصول متصفح جوجل كروم - Google Chrome على آخر تحديث على سطح المكتب وعلى هاتفك الذكي.



