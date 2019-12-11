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ضبط سائق هارب من السجن "المؤبد" في الساحل
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:40 ص
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هبة عبد الحفيظ
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تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين كمين المظلات ـ دائرة قسم شرطة الساحل من ضبط المدعو "أمين. م. ص. م" سن 29 سائق ومقيم العجوزة جيزة والمطلوب التنفيذ عليه فى القضايا أرقام:
60405696 لسنة 2014م جنايات الشيخ زايد جيزة " سلاح " والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 1412014م.
45218912 لسنة 2013م جنايات 6 أكتوبر ثان جيزة " سرقة بالاكراه "والمقضي فيها بالسجن 15 سنة بجلسة 2562016م.
64862512 لسنة 2012م جنايات 6 أكتوبر ثان جيزة " سلاح " والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات بجلسة 2432012م.
4968 لسنة 2013م جنايات 6 أكتوبر ثان جيزة " سلاح "والمقضي فيها بالسجن 7 سنوات بجلسة 27122016م.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة قبله.
60405696 لسنة 2014م جنايات الشيخ زايد جيزة " سلاح " والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 1412014م.
45218912 لسنة 2013م جنايات 6 أكتوبر ثان جيزة " سرقة بالاكراه "والمقضي فيها بالسجن 15 سنة بجلسة 2562016م.
64862512 لسنة 2012م جنايات 6 أكتوبر ثان جيزة " سلاح " والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات بجلسة 2432012م.
4968 لسنة 2013م جنايات 6 أكتوبر ثان جيزة " سلاح "والمقضي فيها بالسجن 7 سنوات بجلسة 27122016م.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة قبله.
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