ضبط سائق هارب من السجن "المؤبد" في الساحل



60405696 لسنة 2014م جنايات الشيخ زايد جيزة " سلاح " والمقضي فيها بالسجن المؤبد بجلسة 1412014م.

45218912 لسنة 2013م جنايات 6 أكتوبر ثان جيزة " سرقة بالاكراه "والمقضي فيها بالسجن 15 سنة بجلسة 2562016م.

64862512 لسنة 2012م جنايات 6 أكتوبر ثان جيزة " سلاح " والمقضي فيها بالسجن 10 سنوات بجلسة 2432012م.

4968 لسنة 2013م جنايات 6 أكتوبر ثان جيزة " سلاح "والمقضي فيها بالسجن 7 سنوات بجلسة 27122016م.



وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة قبله.



تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين كمين المظلات ـ دائرة قسم شرطة الساحل من ضبط المدعو "أمين. م. ص. م" سن 29 سائق ومقيم العجوزة جيزة والمطلوب التنفيذ عليه فى القضايا أرقام: