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بأسلوب "كسر الزجاج".. سقوط لص محتويات السيارات في مدينة نصر

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أثناء مرور وة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بشارع امتداد رمسيس ـ دائرة القسم تمكن من ضبط المدعو "إسماعيل. ع. إ. إ" سن 45 عامل ومقيم 16 شارع هلال ـ دائرة قسم شرطة مصر القديمة والسابق اتهامه في عدد 13 قضية آخرها 1876 لسنة 2019م مصر القديمة "سرقة وسائل نقل " وبحوزته المضبوطات التالية: مبلغ مالي 1500 جنيه ( مجهول المصدر )، 2 قطعة بوجيه.

وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالي المضبوط بحوزته أقر بسرقته من داخل السيارة رقم ي م هـ 235 ملك المدعو "محمود. ص. ك. ع" سن 49 سائق ومقيم دائرة قسم شرطة حدائق القبة بأسلوب " كسر الزجاج " باستخدام قطعتي البوجيه المضبوطين بحوزته. 

باستدعاء المجنى عليه تعرف علي المضبوطات واتهمه بالسرقة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم
بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في السرقة من داخل السيارات بذات الإسلوب وأقر بارتكابه عدد 5 حوادث سرقة.

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها داخل كشك كائن بجوار حديقة بشارع عبد الله العربي ـ دائرة القسم وأضاف بتصرفه بالبيع في جهاز اللاب توب المستولى عليه من المجني عليه الثاني لأحد الأشخاص " لا يمكنه الإرشاد عنه " وإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية. 

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة وقرر المجني عليهم الثالث والرابع والخامس بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة.
 
وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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