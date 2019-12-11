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روحاني: إيران ستتغلب على العقوبات الأمريكية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله، اليوم الأربعاء، إن إيران ستتغلب على العقوبات الأمريكية إما بتجاوزها أو من خلال المفاوضات، مضيفًا أن طهران لن تتخطى "الخطوط الحمراء" في أي محادثات مع خصمها اللدود، واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء "اسنا" الإيرانية عن روحاني قوله "الحكومة مصممة على هزيمة (العدو) بتجاوز العقوبات الأمريكية... أو من خلال وسائل مختلفة بما في ذلك المحادثات، لكننا لن نتجاوز خطوطنا الحمراء".

وكان قد أوضح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، يوم الاثنين، إن طوكيو تجري مناقشات حول زيارة محتملة لليابان من قبل الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت لاحق من هذا الشهر، في محاولة لحل الأزمة النووية الإيرانية مع الولايات المتحدة.

وقال أيضا إن اليابان تريد بذل كل جهد ممكن لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.

تحتفظ اليابان بعلاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة وإيران، وقد حاولت في السابق تخفيف حدة التوتر بين البلدين، اللذين قطعا العلاقات الدبلوماسية بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

وقد قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني مشروع موازنة الدولة إلى البرلمان، في وقت سابق، قائلًا إنه يهدف إلى مقاومة العقوبات الأمريكية عن طريق الحد من الاعتماد على صادرات النفط، والتي استهدفتها واشنطن.

ونقل التلفزيون الحكومي عن روحاني قوله أمام البرلمان، "هذه ميزانية لمقاومة العقوبات... بأقل اعتماد ممكن على النفط".

وفي وقت سابق، أوضح روحاني إن طهران لم تغلق نافذة المحادثات مع الولايات المتحدة، لكنه كرر شرط حكومته الثابت بأن ترفع إدارة ترامب العقوبات المفروضة على إيران قبل أي مفاوضات.

تم نشر بيان روحاني على موقع الرئاسة الإيرانية على الإنترنت يوم الأربعاء. ونقلت عنه قوله إنه لا يوجد حاجز من الجانب الإيراني للقاء رؤساء الدول 5 + 1.

هذه إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة

يقول روحاني إنه "عندما ترفع الولايات المتحدة العقوبات غير العادلة، يمكن لرؤساء دول 5 +1 أن يجتمعوا على الفور وليس لدينا مشكلة" مع ذلك.

وأضاف أن إيران ليس لديها خيار آخر سوى تحدي أولئك الذين فرضوا عقوبات على طهران، "لكننا لم نغلق نافذة المحادثات".
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روحاني يزور اليابان ايران و واشنطن العقوبات الامريكية علي طهران الاتفاق النووي مع واشنطن

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