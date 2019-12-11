Advertisements
Advertisements
Advertisements

إسرائيل: توجه نحو ثالث انتخابات في عام

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:36 ص
Advertisements
البرلمان الإسرائيلي
البرلمان الإسرائيلي
وكالات
Advertisements

ناقشت اللجان الخاصة التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الترتيبات الإجرائية والقانونية المطلوبة في حال استمرار فشل أعضاء البرلمان في التوافق على مرشح لتشكيل حكومة جديدة حتى منتصف هذه الليلة.

 

وكانت الأجواء العامة في إسرائيل ترجح خيار إجراء ثالت انتخابات، وذلك لأول مرة في تاريخ إسرائيل خلال عام واحد،  

 

وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان الإسرائيلي "الكنسيت"، إن اللجنة المنظمة ستجتمع لمناقشة مشروع قانون حل الكنيست، من أجل سن قانون جديد للانتخابات وفق المراحل الآتية:

 

- ستجتمع اللجنة المنظمة الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي لمنح مقترح القانون إعفاء من إلزام وضعه لجميع القراءات.

 

-  في الساعة 11:00 صباحا، ستناقش الهيئة العامة للكنيست وستصوت على القانون بالقراءة التمهيدية.

 

-  توافق اللجنة المنظمة على إنشاء لجنة خاصة لمناقشة مشاريع القوانين، بما في ذلك تركيبة أعضائها.

 

-  تصوت الهيئة العامة للكنيست على تشكيل وتكوين اللجنة الخاصة.

 

- تجتمع اللجنة الخاصة لمناقشة مشاريع القوانين وإعدادها للقراءة الأولى والتصويت في جلسة الهيئة العامة للكنيست.

 

-  ستناقش الهيئة العامة للكنيست وتقر مشاريع القوانين في القراءة الأولى.

 

-  ستلتئم اللجنة الخاصة لغرض إعداد مشاريع القوانين للقراءة الثانية والثالثة.

 

- ستناقش الهيئة العامة للكنيست وتصوت على مشاريع القوانين في القراءة الثانية والثالثة.

 

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمستشار القضائي للكنيست، يجب أن تنتهي سلسلة التشريعات في مشروع حل الكنيست قبل منتصف هذه الليلة.

 

كما يجب أن تتلقى اللجنة تصريحا خاصًا من رئيس الكنيست من أجل الاجتماع تزامنا وبنفس الوقت مع انعقاد مناقشات الكنيست في الهيئة العامة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ثالث انتخابات البرلمان الإسرائيلي اسرائيل

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

منذ حوالي 16 ساعة

أون’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر رابط ماتش Lliverpool يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

محاولة أخيرة من صالح جمعة للبقاء في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

الآن

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ يوم

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

الآن

live|مشاهد مباراة الاهلي ضد دجلة بث مباشر on SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع.. مباشر يلا شوت

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الاهلي ودجلة بث مباشر el ahly LIVE رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع «جوووول»

منذ حوالي 15 ساعة

لايف Barcelona بث مباشر مباراة برشلونة وانتر بث مباشر رابط ماتش Barca يلا شوت بلس البارسا رابط يوتيوب بدون تقطيع

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر uefa League كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة بين سبورتhd

منذ حوالي 16 ساعة

رابط bein sport مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر الان 10-12-2019 في بطولة دوري ابطال اوروبا 2019 / 2020

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس غداً الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

منذ أقل من ساعتين

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة سالزبورغ ضد ليفربول بث مباشر «قناة مفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع (صلاح جول)

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بي إن سبورتس Group stage - Group E يلا شوت رابط ماتش ليفربول (صلاح هدف)

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد تصديق الكنيست الإسرائيلي على "قانون القومية".. سياسيون: مقدمة لتهجير الفلسطينيين

"يديعوت أحرنوت": مشروع قانون حل الكنيست سيتم الموافقة عليه يوم الاربعاء

«جمال فروانة»: الاحتلال يستغل ورقة الأسرى الفلسطينيين في الدعاية الانتخابية

الكنيست يُجرى دورة مكثفة لأعضاء الحكومة الجُدد لتعريفهم بمبادىء العمل البرلمانى

4 دول تصوت في انتخابات البرلمان الأوروبي

إسرائيل.. تلويح بإجراء انتخابات جديدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:18 م

يلا شوت YALLA AHLY مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة بث مباشر كورة ستار TIME SPORT يلا شووت PLUS رابط ماتش الاهلي LIVE HD

نتيجة مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم liverpool vs red bull salzburg

08:11 م

live| مشاهدة مباراة الأهلي ووادي دجلة عبر ON SPORTS بث مباشر بدون تقطيع| يلا شوت HD رابط ماتش الاهلي AHLY

06:10 م

يلا شوت hd يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف KORA STAR رابط مباراة ليفربول plus

07:34 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

12:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status