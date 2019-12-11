مفاجآت بالجملة في تشكيلة ريال مدريد المتوقعة أمام كلوب بروج

يحل فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم ضيفاً ثقيلاً على فريق كلوب بروج البلجيكي في ختام مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وحسم ريال مدريد التأهل من دور المجموعات وصيفاً لمجموعته بعدما تصدر باريس سان جيرمان الفرنسي المجموعة متفوقاً على الفريق الإسباني في عدد النقاط.





ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: أريولا

خط الدفاع: ميندي، ميليتاو، ناتشو، أودريوزولا

خط الوسط: فالفيردي، إيسكو، مودريتش

خط الهجوم: فينسيوس، يوفيتس، رودريغيو