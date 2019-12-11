"الفجر الفني" يكشف تفاصيل الفيلم الذي يُجسد حياة الراحل طلعت زكريا

الفجر الفني

الفجر الفني



وعن بدء التصوير قال عمر: "سنبدأ في تصوير الفيلم بمنتصف شهر يناير المقبل فور إمتلاكنا "سكريبت" الفيلم".



يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي، إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الأولى من الفجر، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.





في مفاجأة لمحبي الفنان الراحل طلعت زكريا، كشفت ابنته الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، وشقيقها عمر، نيتهما لتقديم فيلم قصير يروي قصة حياه والدهما الراحل الفنان طلعت زكريا، للكشف من خلاله عن أسرار لأول مرة يتم الإفصح عنها.وكشفت إيمي، في تصريح خاص لـ"" سبب رغبتها في تقديم فيلم عن حياه والدها قائلة: " سبب تفكيري في تقديم فيلم عن والدي، جاء عقب مشاهدتي لأكثر من منشور عبر السوشيال ميديا يحكي معلومات غير صحيحية عن سبب وفاة والدي، أبرزهم أن والدي كان يحلم بشراء فيلا وعقب شرائها أُصيب بفيروس في الدم وحكايات أخري خاطئة، ومن هنا قررت أن أقدم فيلم لأكشف فيه سبب الوفاة الحقيقي ولإتاحة الفرصة للجمهور أن يعرفوا المزيد عن طلعت زكريا الإنسان وليس الفنان".وأكدت أن الفيلم من إنتاجها هي وشقيقها عمر، ومن بطولته أيضا حيث سيُجسد دور طلعت زكريا، كما سيضم شخصيات حقيقية من عائلتهم ومن الوسط الفني ولكن لم يتم الإستقرار حتي الأن علي أي فنان.وأضاف عمر، في حديثه مع "": "تجسيد دور طلعت زكريا أمر صعب جدا ولكنني لم أدرس كيف ستتم المقارنة بيني وبينه من قبل الجمهور، ومهما إتعرضت لنقد لم انزعج لأن كل مايشغل بالي هو معرفة الجمهور حكايات كثيرة حقيقية عن حياته الشخصية.لأننا سنُسلط الضوء علي فترة ما قبل الشهرة ومغامراته مع أصدقائه أبرزهم هروبه مع أصدقائه من المُستأجر قبل دفع الإيجار بيومين كل شهر ومن أماكن مختلف ".أثناء دراسته بالمعهد العالي للفنون المسرحية".وعن باقي فريق عمل الفيلم قالت إيمي: " حتي الأن لم نختار أبطال أخرين سوي عمر وأنا، ولكن سنستعين بأعمامي وعماتي، حيث أن مدته لا تتجاوز 15 دقيقة".وعن مشاركة الفنانة الشابة هنا الزاهد بالفيلم، قال عمر :"لا أعتقد لأن هنا ظهرت في حياه طلعت زكريا، مؤخرا والفيلم يُجسد فترة معينة في حياته".