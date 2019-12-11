"الأرصاد" تُحذر من طقس الغد: رياح وأمطار وتقلبات مفاجئة (فيديو)









وأوضح أنه خلال الغد سنشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة شمال وجنوب البلاد، مع وجود فرص لسقوط أمطار من متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية متوسطة الشدة على القاهرة وشمال ووسط سيناء، وتهدأ الرياح اعتبارًا من يوم الجمعة وتنحصر فرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية فقط.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم مستقر إلى حد كبير على كافة أنحاء الجمهورية، محذرًا من الشبورة المائية في الصباح الباكر التي تقل معها الرؤية الأفقية، مناشدًا قائدي المركبات بالقيادة بهدوء واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور أثناء انخفاض الرؤية.وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، بعد الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة الذي شهدناه بالأمس.ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مناشدًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية طوال فترة اليوم، مشددًا على أن الرياح معتدلة على كافة مدن ومحافظات الجمهورية، وكلا من البحر الأحمر والمتوسط مهيأن لممارسة كافة الأنشطة البحرية.