بيت السنارى يناقش دور الفن والثقافة فى نشر الوعى

أعلن بيت السنارى التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، عن استضافته أمسية ثقافية مفتوحة للجمهور بعنوان "دور الفن والثقافة فى نشر الوعى"، غدا الخميس فى تمام الساعة السادسة مساء.









وتناقش الأمسية قضية المغالاة فى المهور داخل المجتمع المصرى وخصوصا فى الريف، بحسب بيان لبيت السنارى.





ويتحدث الكاتب الصحفى سعيد زينهم حول الزواج ومغالاة الأهالى فى المهور مما تسبب فى عزوف الشباب عن الزواج، ويشارك الباحث والكاتب الصحفى إسلام الشافعى بعرض لمجموعة من الأبحاث والدراسات حول المشكلة وكيفية حلها، ويدير الأمسية الكاتب الصحفى محمد خليفة الباحث فى التاريخ المصرى القديم.





تشمل الأمسية فقرات لقراءة مجموعة من القصائد للشعراء ولاء الدين فاروق، وزهران الحلبى، وسارة حلمى، وإيناس السيد، وعلا السنجرى.



