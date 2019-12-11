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قرار حسام حسن يصدم الزمالك

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
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حسام حسن
حسام حسن
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وجه حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة صدمة قوية للزمالك برفض  فكرة عودة أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق المعار من الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وجاء رفض حسام حسن عودة أحمد فتوح للزمالك في الميركاتو الشتوي وقطع إعارته نظرا لحاجة الفريق السكندري لجهود اللاعب هذا الموسم.


وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قد ألمح في تصريحات سابقة إلى رغبة النادي في عودة اللاعب خلال شهر يناير المقبل بعدما تألق مع المنتخب الأولمبي في بطولة إفريقيا الاخيرة .


ورحل فتوح عن الزمالك على سبيل الإعارة في الصيف الماضي لنادي سموحة لمنحه فرصة المشاركة في ظل تواجد الثنائي عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي.

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