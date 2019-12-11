تعرف على.. أسباب حدوث الزلازل وأقوى زلزال حدث على الكرة الأرضية

تعرضت اليونان، صباح اليوم الأربعاء 11/12/2019، إلى زلزال بقوة 5.7 بمقياس ريختر، ولم ترد أنباء عن حدوث وفيات أو حالات مصابة، كما ضرب زلزال بقوة 4.6 غرب تركيا.





كلمة "زلزال" ماذا تعني؟





تطلق كلمة زلزال، على أي حركة أرضية أو هزة طبيعية تنشأ تحت سطح الأرض، نتيجة لعدة أسباب نستعرضها في السطور التالية:-





أسباب حدوث الـ "زلزال"





تنشط الزلازل بشكل كبير حول حافة المحيط الهادي، وتتمركز في تلك المنطقة نسبة 80 بالمائة، نتيجة للحركة التي تحدث في طبقات الأرض، فيحدث الـ "زلزال".









تصطدم الصخور العملاقة، بالطبقات الأرضية، المشكلة للطبقة العليا للأرض، بعد حركتها البطيئة، فتحدث الهزة الأرضية وتتراوح درجة قوتها، حسب سرعة تحرك الطبقات.





أكبر البلاد تعرضاً للزلازل





تتعرض اليابان، للزلازل بقوة، وهي تقع بمنطقة زلزال نشطة، وتشير تقارير إلى أن إندونيسيا، ذات نشاط زلزالي أعلى، بالرغم من استحواذ اليابان على النصيب الأكبر من حدوث الهزات الأرضية.





لكل زلزال درجة ومدى قوة





تترواح قوة كل زلزال، حسب ضخامته ودرجته، فالهزة الأرضية التي تتراوح بين 3:5 درجات هي زلزال خفيف، ومن 5:7 معتدلاً إلى قوي، والزلزال القوي من 7 :8 وهو درجة كبيرة وضخمة، أما الزلزال الكارثي، هو الذي يتخطى قوته الـ8 درجات.





زلزال تشيلي





وكان الزالزال الذي ضرب جنوب تشيلي، في عام 1960، والذي وقع بفالديفيا، هو أقوى زلزال بالتاريخ، حيث استمر لـ10 دقائق متواصلة، وكان بقوة 9.5 درجات ونصف؛ ما أدى إلى حدوث تسونامي مدمر نجم عنه كوارث ضخمة، وتسبب في قتلى تتراوح أعدادهم بين الألفين والـ6 آلاف.





زلزال إندونيسيا





وضرب زلزال إندونيسيا، بقوة 9.3 درجة، في عام 2004، كثاني أقوى زلزال بالتاريخ؛ تسبب في كارثة تسونامي بالمحيط الهادي الشهيرة، ومئات الآلاف من القتلى.











