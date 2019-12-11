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مفاجأة.. مانشستر يونايتد يسمح لبوجبا المغادرة إلى ريال مدريد

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
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بوجبا
بوجبا
مصطفى صابر
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أفادت بعض التقارير أن مانشستر يونايتد قد بدأ الاستعداد لمغادرة بول بوجبا من أولد ترافورد في الصيف المقبل وسط روابط مع ريال مدريد.

من المتوقع أن يغادر الفرنسي يونايتد بعد إعلانه في يونيو أنه يريد "تحديا جديدا" في مكان آخر.

ضغطت مدريد بشدة للتوقيع على اللاعب خلال الصيف ، حيث أبدى زين الدين زيدان اهتمامًا خاصًا به ، فقط لكي يثبّت يونايتد على قيمته البالغة 160 مليون جنيه إسترليني.

ومع ذلك ، وفقا لصحيفة ديلي ميل ، يونايتد يستعد للحياة بعد بوجبا من خلال العمل على صفقات لاثنين من لاعبي خط الوسط للوصول قبل موسم 2020-21.

يقال إن الشياطين الحمر مهتمين بالتعاقد مع سايل نيجويز من أتلتيكو مدريد وخاميس ماديسون من ليستر سيتي.

تعثرت الإصابة في بوجبا بسبب مشاكل الإصابة حتى الآن على هذا المصطلح ، حيث تسببت إصابته في القدم في تقليله إلى خمس مباريات فقط في جميع المسابقات منذ أغسطس.
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مانشستر يونايتد مانشستر ريال مدريد بوجبا

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