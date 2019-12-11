السيسي: لن يكون هناك غد أفضل لأفريقيا إلا بالمرأة والشباب (فيديو)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تحقيق السلام واستمراره لن يتحقق سوى بتعزيز قدرة الدول والحكومات على بسط سيادتها على كامل ترابها، والارتقاء بقدرتها المؤسسية في كافة المجالات.





وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، أن رؤيتنا للقارة الإفريقية لن تكتمل للغد الأفضل الذي نبتغيه إلا بإعطاء المكانة المستحقة للمرأة والشباب.





وتابع، أن منتدى أسوان محفل إفريقي فريد يمثل منصة إقليمية وقارية للحوار وتبادر الخبرات والآراء، معربًا عن ثقته أن أعمال المنتدى سوف تدعم مساعي القارة نحو تطوير بنية السلم والأمن الإفريقية بشكل كامل ودائم بالتوازي مع تحقيق التكامل بين هذه البنية وتحقيق جهود التنمية المستدامة، وبين جهود التعامل مع جذور الأزمات التي تواجه القارة، مشددًا على أن منتدى أسوان يعبر عن ملكية أبناء القارة لمصيرهم، ويجسد ريادتهم فيما يتعلق بالشأن الإفريقي.





وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين.





وتركز جلسات المنتدى على العديد من القضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".



