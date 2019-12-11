السيسي: السبيل الأمثل لإقرار الأمن والسلام هو معالجة الأسباب الجذرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن توافر الإرادة السياسية لدى قادة الدول الإفريقية لحل النزاعات القائمة وتحصين الشعوب والدول من أي حروب ونزاعات ومخاطر مستقبلية، يؤكد التزام دولنا بتحقيق النهضة الشاملة لدول القارة.



وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، أن مصر تؤمن بأن السبيل الأمثل لإقرار الأمن والسلام في القارة الإفريقية وفي العالم هو العمل على معالجة الأسباب الجذرية للمشكلات التي تهدد السلم والأمن ومنع نشوب النزاعات في المقام الأولى.



وتابع، أنه يجب تضافر الجهود لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في مختلف المجالات.



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين.



وتركز جلسات المنتدى على العديد من القضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".



ويهدف المنتدى ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها الساسة والمفكرون بهدف الدعوة لاستثمار موارد القارة السمراء المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة، مما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة.

