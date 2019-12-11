طارق الشناوي يكتب: غادر شاشة الحياة.. ولم ولن يغادر شاشة السينما!

كثيرا ما شاركته فى ندوات، هذا فقط فى التسعينيات، ولكنى أتذكر جيدا فى الثمانينيات، كان هو فى مقعد الأستاذ، كواحد من أكثر الشخصيات ثقافة وحضورًا وخفة ظل، نتابعهم فى الندوات وننتظر بشغف حضوره، كانت د. درية شرف الدين حريصة على أن تستضيفه فى برنامجها (نادى السينما)، تلك الإطلالة التى لعبت دورا محوريا فى خلق العشق السينمائى للأجيال التى جاءت قبل زمن الفضائيات.





متعة أن ترى سمير تحاوره مذيعة بثقافة درية، يبدأ الحوار قبل الفيلم، ليشير بدقة إلى معلومات تاريخية للأبطال والمخرج وظروف تقديم الشريط السينمائى، وبعد الفيلم يتعمق فى تحليل حركة الكاميرا والإضاءة والمونتاج وأسلوب قيادة الممثل، وتتمنى ألا ينتهى سمير من تلك الومضات الإبداعية التى تعيد تفكيك الفيلم لعناصره الأولية، وكيف أدت كيميائية التفاعل بين عناصره إلى هذا السحر السينمائى، يسرد كل ذلك بطريقة جذابة، كان سمير حريصًا على أن يؤكد أن الدراما ينبغى لها حتى نصدقها من زرع معلومة فى البداية، بطريقة غير مباشرة، لأنها تلعب دورها فى زيادة مساحة المصداقية، وضرب مثلا برحيل البطل، يجب أن نمهد بوجود خطر على حياته من خصم، أو لأنه يعانى مثلا من مشكلات صحية حتى يأتى الموت مصدقا، هذا هو قانون الدراما الذى وضع قواعده قبل الميلاد أرسطو، بينما فى الحياة تأتى النهايات فى لحظة غير محسوبة على الإطلاق، هكذا عشنا ليلة أمس الأول عندما تناقلنا جميعا الخبر الحزين، ونحن غير مصدقين، بأن كل هذا الحضور والنشاط سيسبقه ونحن نتحدث عنه منذ هذه اللحظة (كان).





التقيت مع المخرج الكبير فى العديد من المهرجانات خارج مصر مثل (كان)، حيث كان هو والسيدة زوجته حريصين على الحضور، كما أنه واحد من أهم نجوم الندوات وأحد أهم الشخصيات التى يستعان بها فى اللجان، لضمان نزاهة ومصداقية ومنطقية قراراتها، أحرص عندما تتاح الفرصة أن نتسامر ونتجاذب الحوار فى كل التفاصيل، خاصة وأنه لديه مخزون رائع، يملك سمير ذخيرة لا تنفد من الحكايات، وهو دقيق جدا فى السرد، عندما يتشكك فى معلومة لا يتورط فى تقديم الإجابة، يقول فقط (لا أعلم)، لديه عشق خاص للموسيقى والغناء الشرقى وأذن تستطيع التقاط ومضات الجمال، وأذهلنى وهو يتناول رؤيته لكبار ملحنينا وكأنه ناقد موسيقى متخصص.





ستجد فى مشواره ثلاثة رسموا خريطته الإبداعية، فهو كما قال لى كانوا يطلقون عليه الابن الروحى للمخرج حلمى حليم، أستاذه فى معهد السينما، فهو دفعة 69، وظل قريبا منه ومدركا لإبداع هذا المخرج الكبير، الذى ظلمه التاريخ، فهو صاحب أفلام (أيامنا الحلوة) أول من أسند لعبد الحليم البطولة الجماعية مع فاتن حمامة وعمر الشريف، وأيضا اكتشف فى نفس الفيلم أحمد رمزى، ولكن سبقه فيلم (لحن الوفاء) بطولة عبد الحليم وشادية فى العرض، وطبقا للقاعدة العلمية تُصبح الإطلالة الأولى لعبد الحليم هى لحن الوفاء ويحل (أيامنا الحلوة) ثانيا، ولهذا منح حليم البطولة بعدها فى (حكاية حب)، حكى لى سمير الكثير عن احتفاظه بخطاب نادر أرسله الشاعر مرسى جميل عزيز، لعبد الحليم، حصل عليه بين أوراق حلمى حليم، ملىء بالعتاب، ولأنه يعرف شغفى بتلك التفاصيل وعدنى بالاطلاع عليه، فى أقرب فرصة نلتقى فيها، إلا أن الفرصة لم تأت.





الاسم الثانى الذى رسم خريطته، هو المخرج الكبير حسن الإمام، بدأت العلاقة بينهما وهو لا يزال طالبًا فى معهد السينما، وكان مساعدًا له فى فيلمى (قصر الشوق) و(السكرية) ليضع القدر معه نور الشريف، الذى كان لا يزال فى بداية المشوار مشاركا فى بطولة الفيلمين، وربطت بينهما صداقة، وعندما صار مخرجا ظل وفيًا لأستاذه وأهدى له فيلمه (شوارع من نار)، وكان حريصًا على أن يقدم للناس دائما لمحات الإبداع لحسن الإمام أكثر مخرج فى تاريخنا السينمائى تعرض للظلم النقدى، واستوعب من حسن الإمام هذا الحس الجماهيرى، فهو يعلم على وجه الدقة كيف يتواصل ويصل للقاعدة الجماهيرية العريضة، أما نور الشريف، ثالث من رسموا بورتريه سمير سيف، فلقد آمن نور بموهبة هذا المخرج الموهوب، وعندما حان وقت الإخراج منحه أول فرصة (دائرة الانتقام) وحقق الفيلم إيرادات مرتفعة، فهو مصنوع بطريقة احترافية، كتبه رفيقه إبراهيم الموجى، وهو من أقرب الشخصيات لقلب سمير سيف، قرأ سمير فى هذا الفيلم جمهوره جيدا، ويعقبه أيضا لنور بفيلمه الثانى (قطة على نار) ويحتل نور الشريف مساحة مميزة على خريطة أفلام سمير سيف، ويأتى هو وعادل إمام فى المقدمة فى عدد الأفلام، وبعدهما محمود عبد العزيز وأحمد زكى.





سمير سيف أستاذ (الأكشن) المعاصر فى السينما، هو الخطوة التالية بعد كمال الشيخ فى القدرة على تنفيذ تلك النوعية، والتى تحتل فى العالم كله المكانة الأولى فى تحقيق رغبات الناس وأيضا أعلى الإيرادات.





كانت لديه ومضاته الخاصة جدا فى اكتشاف المواهب الكامنة داخل الممثل، مثلا عندما نتناول أفضل أفلام عادل إمام فى الأداء يصعد مباشرة (الهلفوت) تأليف وحيد حامد، واحد من أهم خمسة أفلام تشير إلى براعة الممثل، وليس فقط الكوميديان الجماهيرى، ونضيف أيضا لعادل (الغول)، بينما مثلا فى فيلم (غريب فى بيتى) اكتشف سمير بداخل نور الشريف روح الكوميديان لأول مرة، الفيلم كان مرشحًا له فى البداية محمود الخطيب، فهو يتناول لاعب كرة، ولكن الخطيب فى عز ألقه الكروى اعتذر، ثم جاءت المحطة التالية عادل إمام، إلا أنه لم يتحمس، وجاء الرهان على نور ليحرز واحدًا من أهم أهدافه السينمائية، فى الكوميديا أمام سعاد حسنى. فى الأفلام السياسية، سنجد (الغول) و(الراقصة والسياسى) و(معالى الوزير) و(سوق المتعة)، تلك الأفلام من إبداع الكاتب وحيد حامد، الذى احتل المساحة الدرامية الأكبر والأكثر عمقًا على خريطة سمير، كما أن «سمير» على الجانب الآخر هو أكثر مخرج احتل المساحة الأكبر سينمائيا وتليفزيونيا على خريطة وحيد حامد، لديكم مثلا جرأة (الغول) أدت لانزعاج الرقابة والتهديد بمصادرة الفيلم، بينما (الراقصة والسياسى) المأخوذ عن رواية لإحسان عبد القدوس، فضح كيف أن الأجهزة الحساسة فى البلد كانت تلعب لحسابها الشخصى، وتلك الجملة الموحية التى قالتها الراقصة نبيلة عبيد للسياسى صلاح قابيل (أنا برقص بوسطى وإنت بترقص بلسانك)، ووقتها أشارت الصحافة إلى أحد الوزراء فى الحكم باعتباره هو المقصود بـ(السياسى).





سمير يمزج بترمومتر دقيق جدا الفن الخالص بالإحساس الجماهيرى، فهو قادر على قراءة جمهوره بدرجة عالية من الشفافية مدركا مفرداته، ورغم ذلك فهو لا يقدم أفلاما على مقاس هذا الجمهور، لديه دائما قضية ينتظر أن تصل للناس فى قالب ممتع، وكأنه يحاكى المخرج العالمى الفريد هيتشكوك القائل (الفيلم قطعة جاتوه وليس رغيف خبز)، وكانت أفلامه هى (جاتوه) السينما المصرية.





يتمتع بمرونة فى التعامل مع نجوم الشباك، إلا أنه يترك مساحة مقننة من الإضافة، للنجم، ولكنها محسوبة بدقة، هكذا رأيت مثلا محمود عبد العزيز فى (سوق المتعة)، وأحمد زكى فى (معالى الوزير)، وكل من النجمين لا شك لديه مفرداته الخاصة، ولكن سمير سيف يوظفها لصالح الشخصية الدرامية.





هل منحنا سمير سيف وهو بيننا ما يستحقه من تكريم؟، لم يحصل على جوائز مستحقة من الدولة، فهو قطعا جدير بجائزة (النيل)، ولكنى اكتشفت أنه لم يحصل على جائزة الدولة التقديرية، (عيب والله). سمير سيف غادر شاشة الحياة، ولكنه لم ولن يغادر شاشة السينما!!