بدء تداول "أرامكو" في السوق السعودية

أعلن رئيس شركة "أرامكو السعودية" أمين الناصر، اليوم الأربعاء، بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية.



وقرع الجرس افتتاح السوق المالية السعودية لبدء التداول في أسهم شركة النفط "أرامكو".





وذكر أن ذلك سيتيح للمكتتبين في أسهم الشركة بيع أسهمهم، مع إمكانية شراء الآخرين الأسهم المدرجة مباشرة من السوق.



وصرح الناصر خلال حفل الإدراج: "إننا في هذا اليوم نصنع التاريخ وتبدأ أرامكو مرحلة جديدة في تاريخها العريق”، مؤكدا عزم الشركة على ترسيخ واستدامة نقاط القوة التي قامت عليها، وفي مقدمتها الإنتاج منخفض التكلفة، والإمدادات الموثوقة من مصادر الطاقة".



من ناحية أخرى قالت "سارة السحيمي"، والتي تشغل منصب رئيس مجلس إدارة تداول مع بدء تداول أسهم أرامكو السعودية، إنها ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم، وستنتقل السوق المالية السعودية لتحتل مركزًا متقدمًا من ناحية القيمة السوقية لتكون من أكبر عشرة أسواق مالية عالمية”.



وبدأ اليوم الأربعاء إدراج وتداول أسهم شركة أرامكو في السوق المالية السعودية "تداول" بالرمز 2222.



وارتفاع سهم أرامكو 10% عند انطلاق تداولاته ليرتفع سعر السهم إلى 35.2 ريال وتداول 350 مليون ريال على سهم أرامكو خلال الدقائق الخمس الأولى من تداولاته.



ارتفعت القيمة السوقية لشركة أرامكو بـ 180 مليار دولار خلال الدقيقة الأولى من التداول.



ومع بدء التداول سيكون بإمكان المكتتبين بيع أسهمهم، مع إمكانية شراء الآخرين الأسهم المدرجة مباشرة من السوق.



وبحسب بيان "تداول" ستكون نسبة تذبذب السهم بحدود 10%، فقط.



