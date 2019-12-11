رسميًا .. حمادة صدقي مديراً فنياً لنادي الهلال السوداني

تعاقد رسمياً نادي الهلال السوداني مع المدرب المصري حمادة صدقي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد الهزيمة من النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.





وأعلن سابقاً نادي الهلال عن إقالة المدرب صلاح أدم ، بعد خسارته من النادي الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال.





وقد نشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال عبر فيسبوك : "أكمل نادي الهلال اتفاقه مع المدرب المصري "حمادة صدقي" لتولي قيادة الفريق الأول في المرحلة المقبلة، ومن المنتظر أن يصل إلى الخرطوم الخميس المقبل لتوقيع العقد مع مجلس ادارة النادي."





ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفًا على النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة 27 ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وكان الهلال قد أعلن في وقتٍ سابق أنه في مفاوضات مع أحمد حسن لتدريب الأمور فيما أشارت تقارير إلى أن خالد جلال قد يكون مدرب الفريق قبل أن يتم حسم الأمور بالتعاقد مع حمادة صدقي.





كما يذكر أن نادي الأهلي سيواجه نظيره الهلال السهوداني في الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا.