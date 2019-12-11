تحديد موعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن موعد إجراء قرعة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد اقتراب نهاية الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات بالبطولة.









ونجح برشلونة ودورتموند في حسم التأهل يوم امس بعد نهاية مباريات اليوم الأول من الجولة السادسة فيما تأهل ليفربول ونابولي مع تأهل تشيلسي وفالنسيا وخروج أياكس من البطولة.









وتنتظر الفرق المتأهلة يوم امس انضمام 8 اندية جديدة لهم مساء اليوم بعد نهاية مباريات اليوم الثاني بالجولة الاخيرة.









واكد الاتحاد على أن قرعة دور الـ16 من دوري الأبطال يوم الأثنين الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة الثانية ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.



