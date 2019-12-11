بعد تعادل سموحة والانتاج الحربي.. جدول ترتيب مباريات الدوري المصري

تعادل سموحة والإنتاج الحربي

تعادل فريقا الإنتاج الحربى وسموحة أمس الثلاثاء، على ملعب استاد السلام، وسجل الأهداف كلا من ناصر ماهر لفريقه سموحة، وسجل باسم مرسى هدف التعادل في شباك سموحة في الدقيقة 73.





وارتفع رصيد الإنتاج للنقطة 8 وأصبح في المركز الثامن بعد خوض 7 مباريات، ويحتل سموحة المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري العام، برصيد 10 نقاط بعد خوض 7 مباريات.





إنبي يسحق الجونة برياعية مقابل هدف

سحق فريق إنبي فريق الجونة برباعية مقابل هدف، و حقق فريق إنبى فوزًا كبيرًا على الجونة بأربعة أهداف وكانت مباراة مثيرة للغاية، و ارتفع رصيد إنبى إلى 7 نقاط، وأصبح في المركز الثالث عشر، بينما توقف رصيد الجونة عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير للدوري.

وجاء جدول ترتيب الدوري بعد مباريات سموحة والإنتاج الحربي، وإنبي والجونة كالتالي: