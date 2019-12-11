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"السيسي": السلام والأمن والتنمية والرفاهية هي حقوق إنسانية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:48 ص
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
رقية جمال
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن منتدي أسوان يبحث التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وفي مقدمتها الأمن وتفشي الإرهاب وما ينتج عنها من ظواهر لعل أخطرها تهريب وتجارة السلاح، والجريمة المنظمة والاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية.

وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، أن السلام والأمن والتنمية والرفاهية هي حقوق إنسانية جديرة أن تنعم بها القارة كباقي شعوب العالم.

وتابع، أن إفريقيا نجحت في صياغة أجندة التنمية 2063 التي تلبي أهدافها احتياجات أبناء القارة، كما اعتمد الاتحاد الإفريقي مبادرة إسكات البنادق 2020 التي تهدف لإنهاء كافة النزاعات في القارة الإفريقية مع حلول عام 2020 من خلال أطر تنفيذية واضحة تساهم في إعادة الإعمار والتنمية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين.

وتركز جلسات المنتدى على العديد من القضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".

ويهدف المنتدى ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها الساسة والمفكرون بهدف الدعوة لاستثمار موارد القارة السمراء المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة، مما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة.
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الكلمات المفتاحية

منتدى اسوان للسلام والتنمية منتدي اسوان عبدالفتاح السيسي حقوق افريقيا افريقيا 2063

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