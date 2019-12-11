السيسي: علينا التعامل بمسئولية في قضايا التغير المناخي وسلبياته على أفريقيا

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور تدشين الدورة الأولى لمنتدى السلام والتنمية المستدامة في إفريقيا، مشددًا على أنه ليس هناك أنسب من الوقت الراهن للاجتماع لبحث التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وفي مقدمتها تحقيق التنمية المستدامة وحفظ السلام.





وأوضح "السيسي"، خلال كلمته على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، أنه لابد من تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية استنادًا للمبدأ الإفريقي الراسخ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.





وتابع، أنه يجب علينا التعامل بمسئولية في قضايا التغير المناخي وسلبياته على القارة الإفريقية.





وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين.





وتركز جلسات المنتدى على العديد من القضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".



