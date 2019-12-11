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"السيسي" يشهد فيلما تسجيليا عن مسيرة الوحدة الإفريقية (فيديو)
الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:37 ص
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رقية جمال
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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلم تسجيلي عن مسيرة الوحدة الإفريقية على هامش حضوره منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين.
وتركز جلسات المنتدى على العديد من القضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".
ويهدف المنتدى ليكون منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها الساسة والمفكرون بهدف الدعوة لاستثمار موارد القارة السمراء المتعددة وتحويلها إلى قيمة مضافة، مما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة.
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