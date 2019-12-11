وزير الخارجية: منتدى أسوان للسلام يتزامن مع مبادرة إسكات البنادق (فيديو)

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن فكرة منتدى أسوان للسلام جاءت من الاقتناع الراسخ لأهمية وجود منصة إقليمية وقارية يجتمع فيها الساسة والمفكرون الأفارقة لبحث المشكلات التي تواجه القارة.





وأوضح "شكري"، خلال كلمته على هامش منتدى أسوان للسلام بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن منتدى أسوان للسلام يتزامن مع العديد من المبادرات كمبادرة تنمية إفريقيا 2063، ومبادرة إسكات البنادق، معتبرًا أن منتدى أسوان أجندة للسلام والأمن والتنمية المستدامة.





وتابع أن الخارجية نظمت 5 ورش عمل حول منع النزاعات وحفظ السلام والخروج من دائرة التطرف ودعم المرأة





وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين بإفريقيا والذي يستمر لمدة يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين المصريين والأفارقة والدوليين.





وتركز جلسات المنتدى على العديد من القضايا أبرزها: "مبادرة إسكات البنادق في أفريقيا"، و"آليات استدامة السلام"، و"منع الصراعات"، و"دور المرأة الأفريقية"، و"الشراكة الأفريقية مع العالم".



