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مجهولون يغتالون ناشطًاعراقيا شمالي بغداد

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:24 ص
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احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
وكالات
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اغتال مسلحون مجهولون، أحد الناشطين في احتجاجات بغداد، حسبما أفاد نشطاء في المجتمع المدني، اليوم الأربعاء.

 

وفقًا لقناة روسيا اليوم، الناشط علي اللامي وهو أحد النشطاء في احتجاجات ساحة التحرير ببغداد، اغتيل الليلة الماضية في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد".

 

وقد أفادت القناة، بأنه لم تعرف الجهة التي اغتالته حتى اللحظة.

 

ويشهد العراق، عمليات اغتيال مستمرة تطال نشطاء في الاحتجاجات، بالإضافة إلى عمليات خطف مستمرة، بدأت جميعها منذ الأول من أكتوبر الماضي.

ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ مقتل الناشط العراقي علي اللامي برصاص مجهولين فجر اليوم الأربعاء، لدى عودته من ساحة التحرير، إلى منطقة الشعب شمال شرقي العاصمة بغداد.

 

وقالت وسائل إعلام محلية إن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته"، وفق قناة "الحرة".

 

وبعث أصدقاء اللامي رسائل تعزية عبر حسابه على فيس بوك، وكتب صديق له: "اغتالته قوى الظلام، ذنبه الوحيد أنه أراد وطناً وحقوقاً".

 


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