مجهولون يغتالون ناشطًاعراقيا شمالي بغداد

اغتال مسلحون مجهولون، أحد الناشطين في احتجاجات بغداد، حسبما أفاد نشطاء في المجتمع المدني، اليوم الأربعاء.

وفقًا لقناة روسيا اليوم، الناشط علي اللامي وهو أحد النشطاء في احتجاجات ساحة التحرير ببغداد، اغتيل الليلة الماضية في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد".

وقد أفادت القناة، بأنه لم تعرف الجهة التي اغتالته حتى اللحظة.

ويشهد العراق، عمليات اغتيال مستمرة تطال نشطاء في الاحتجاجات، بالإضافة إلى عمليات خطف مستمرة، بدأت جميعها منذ الأول من أكتوبر الماضي.