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أمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس غداً الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:17 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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تتوقع الأرصاد أن تشهد البلاد، غداً الخميس الموافق 12/12/2019، ، انخفاضاً في درجات الحرار؛ نتيجة لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، المصحوبة بأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة.

وقالت الهيئة العامة للإرصاد، إن بعض مناطق الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء، ستتعرض لأمطار شديدة، قد تكون رعدية في بعض الأماكن.

وأضافت الهيئة في بيانها: "تنشط الرياح على بعض المناطق، وتكون مثيرة للرياح والأتربة، والرمال، ما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية، على البحري الأحمر والمتوسط.

وتابعت: "هناك انخفاض في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل شمالاً حتى القاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد بارد ليلاً".

درجات الحرارة المتوقعة غداً:-

القاهرة العظمى 19 الصغرى 14 .

جنوب سيناء والغردقة 26 والصغرى 18.

شمال الصعيد العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية العظمى 19 والصغرى 15.

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